كولر يفتح النار على الحكام بالمؤتمر الصحفي "أتمني وجود عدالة تحكيمية"

عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أهمية مباراة النهائي المرتقبة أمام الوداد المغربي، وتخوفه من الأخطاء التحكيمية، في ظل أهمية المباراة وصعوبتها على الفريقين.

ويبحث المارد الأحمر عن الثأر من الوداد بعد خطف اللقب الأخير منه بالنسخة الماضية والتتويج باللقب الـ11 للأميرة السمراء، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت قبل المباراة المنتظرة :“بالطبع جاهزون لمواجهة الوداد بشكل جيد جدا، واللاعبون سعداء بالمباراة”.

وتابع: “أجواء اللعب وسط جماهير كبيرة ستكون جيدة، وفكرة كرة القدم تلعب من أجل هذه الأجواء”.

وأردف حديثه عن المباراة:"لو هناك لاعب لدينا أخطأ في مباراة الذهاب فالوداد مثلاً لديه خطأين فسجلنا مرتين ولم نتقدم باعتراض على حكم مباراة الذهاب ولكن ما ضايقني أن هناك حكم وVAR ولم يتحدث أحد، تعلمون ماهي قواعد الكرة حين يمسك لاعب الكرة بيده وهو آخر لاعب في الملعب وهناك اثنين من المنافس في اتجاه المرمى".

وأختتم السويسري مارسيل كولر:" أتمنى أن تقام المباراة في أجواء صحية وعادلة وفقا لقواعد الفيفا خاصة بالنسبة للتحكيم”.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد عند العاشرة مساء يوم غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز لاعبي المدرب كولر بثنائية مقابل هدف.

موعد المران الختامي للأهلي بالمغرب

من المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولرمرانه الختامي مساء اليوم السبت استعدادًا لموقعة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

ويبدأ المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما ينطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والمقرر له على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقناة الناقلة

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

غيابات الوداد المغربي أمام الأهلي في النهائي

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي