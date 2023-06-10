دورة تدريبية ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج فعاليات دوراتها التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، حيث نظم المركز دورة بعنوان "استراتيجيات التدريس والتعلم"، والتي استهدفت ٢٤ من المعيدين والمدرسين المساعدين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم، وتغيير اتجاهاتهم إيجابيًا نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أهدافهم التدريسية، حيث اشتمل البرنامج على العديد من المحاور والأهداف أهمها التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسية، مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية والهدف الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم للهدف التدريسي.

وأضاف الدكتورعنبر محمود، مدير المركز، أنه حاضر بالبرنامج التدريبي كل من الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية محمد على، رئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض بالجامعة، وذلك لإكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة وتقييم أدائها، حيث تضمنت الدورة التدريبية على العديد من الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية من المحاضرات والعروض وورش العمل والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها.

وأشارعنبر إلى أن البرنامج احتوى أيضًا على العديد من الوسائل لتقييم أثره أثناء التدريب، منها الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبانات، مع تقييم لجميع عناصر العملية التدريبية شاملة المدرب والمتدرب والمادة العملية ومناخ وبيئة وإدارة التدريب.