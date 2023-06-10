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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط سلاح ناري ومخدرات بحوزة متهمين بالقاهرة

المتهمان
المتهمان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سلاح ناري ومخدرات بحوزة متهمين بالقاهرة.

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حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بأنحاء الجمهورية

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قرار جديد في قضية حيازة البلوجر آية إيهاب وزوجها المخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية) حال تواجدهما أمام العقار محل سكن أحدهما ، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى -  2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحدهما - سيارة "ملك أحدهما" - هاتفين محمــــول).

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة ، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والمركبات لسهولة التوزيع.

وقامت السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.

الإيقاع بكهربائي يستخدم خامات رديئة في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الغش التجارى.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (كهربائى–مقيم بدائرة القسم) بتصنيع مفاتيح وأسلاك كهربائية داخل الورشة "ملكه" الكائنة بدائرة القسم ، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها ، وعثر بداخلها على (عدد 2200 مشترك كهربائى مُعد للإستخدام - عدد ١٠٠٠فيشه كهربائية - عدد ٨٠٠ وصلة سلك جاهزة للإستخدام بطول ١٢٠٠متر تقريبا  "وجميعهم مجهولين المصدر").. وبمواجهته إعترفبإدارته الورشة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وقامت السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وذلك بتشديد الرقابة الأمنية على كافة مرافق الحياة اليومية. 

ويشن رجال الأمن حملات يومية مُكبرة بهدف ضبط المُخالفين والخارجين عن القانون، وذلك بهدف ضبط كافة أشكال الجريمة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

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