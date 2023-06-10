تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت 2023/6/10م، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و606 شاحنة بضائع و 495 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 358 شاحنة بضائع و 489 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 248 شاحنة بضائع و 6 سيارات، ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2.

كما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت الميناء السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس، ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 150 شاحنة بضائع، و يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.

ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة علي متنها 404 سيارة بوزن 810 طن قادمة من جدة والعبارة كوين نفرتيتي، وتغادر الميناء السفينة SEA WAVE1، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكبا بموانيها.