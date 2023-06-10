نصائح للمواطنين عند شراء الأضاحى 2023

يبدأ المواطنون قبل عيد الأضحى المبارك، فى شراء الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين ولكن يتعرض الكثير منهم، للغش من التجار، ما يجعلهم يبحثون عن المعلومات الكافية حول شراء أضحية جيدة مناسبة ليس بها عيوب.

الاضاحى

وننشر أهم النصائح للمواطنين عند شراء أي من الأضاحى، ليتمكنوا من تجنب نصب التجار عليهم.

وننشر بعض النصائح التي تتيح للمشتري الحصول على أضاحي سليمة وصحية لا يعيبها شيئا

انتبه لهذه الأشياء عند شراء الأضاحي قبل عيد الأضحى

الاهتمام بعمر الأضحية التي يرغب في شراءها.

- يجب ألا يقل عمرها عن عام.

يجب تجنب شراء ذات القرون المكسورة.

تجنب شراء الأضحية ذات القدم يجب المكسورة أو أحد أذنيها مجروحة.

يجب أن يتأكد المشتري من سلامة الجلد والفرو الخاص بالأضحية، ويجب أن تكون خالية من الأمراض الجلدية.

يجب معرفة أن العمر الملائم للذبح يتراوح بين 8 و 12 شهرا.

الخراف

عمر الأضحية

يتراوح عمرها بين عام وعامين إذا كان قد استبدل زوجين من الأسنان، ويوجد أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي.

يصل عمرها إلى 3 سنوات عندما يستبدل 3 أسنان صغيرة بأسنان طويلة.

يصل عمره إلى 4 سنوات عندما يكون قد استبدل جميع أسنانه بأسنان طويلة.

أسعار أضاحي العيد في المزارع:

يذكر أنه أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار أضاحي العيد في مزارعها، وموعد بدء حجزها.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، إنه سيتم طرح الأضاحي من العجول البقرية والجاموسي والخراف بالمحطات التابعة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية ومحطات هيئة الإصلاح الزراعي.

الاضاحى

مكان الحجز:

وأكد أن الحجز يبدأ صباح الخميس في مقر قطاع الإنتاج بمبنى تحسين الأراضي ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع وزارة الزراعة بالدقي.

وتابع أن أسعار الأضاحي تبدأ من 125 جنيهًا لكيلو الجاموس القائم و140 جنيهًا لكيلو البقري القائم على أن يطرح كيلو الضأن القائم بـ155 جنيهًا، مقابل مقدم حجز 10 آلاف جنيه للعجول البقري والجاموسي، و3 آلاف جنيه للخراف.

الخراف

ارتفاع أسعار الأعلاف:

ويذكر أنه ارتفعت أسعار الأضاحي من العجول البقري والجاموسي هذا العام، بنسبة لا تقل عن 100%، وفقًا لما أكدته شعبة القصابين، مرجعة السبب في هذه الارتفاعات إلى قلة المعروض من الماشية في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الذي كان له أكبر الأثر في الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم.