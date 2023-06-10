ضبط مُخدرات بقيمة 1.9 مليون جنيه في حملة أمنية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمُكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر (قسم شرطة التجمع الخامس – مركز شرطة أبوكبير– مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

إحباط ترويج كميات من المخدرات في عدد من المحافظات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة – القليوبية - الشرقية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو الآتي:

في مديرية أمن القاهرة تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام –20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام–كمية لمخدر الآيس "الشابو"– كمية لمخدر الكوكايين – سيارة –3 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية وعملات "أجنبية ومحلية").

وفي مديرية أمن القليوبية تم ضبط (سيدة) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر .. وبحوزتها(كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (سيدة) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر .. وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى– هاتف محمول –ميزان حساس).

وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 200 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 110 أقراص مؤثرة لعقار "الأبتريل" – مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 400 قرص مخدر لعقار "التامول" – 30 قرص مؤثر لعقار "الأبتريل" – كمية لمخدر الأفيون – كمية لمخدر الحشيش – 2 قطعة حجرية يشتبه فى كونهما أثرية – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – 2 سيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (سيدة) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة أبوكبير.. وبحوزتها (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالى– هاتف محمول).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و 900 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.