الشروط والأوراق المطلوبة لشغل وظائف شركة الكهرباء

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، عن فرص عمل جديدة للشباب الخريجين من تخصص الكهرباء بكليات الهندسة والدبلومات والمعاهد الفنية، إذ فتحت باب التقدم في الفترة من 9 لـ 15 يونيو الجاري، وذلك لمدة 7 أيام فقط، من خلال رفع الأوراق المطلوبة والمستندات في ملف pdf، على الموقع الرسمي للشركة من هنـــــــا.

وفي هذا السياق، توضح "الوفد" الشروط والأوراق المطلوبة لشغل الوظائف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

شروط وظائف شركة الكهرباء

أن يكون المتقدم لشغل وظيفة "مهندس كهرباء"، حديث التخرج وحاصل على بكالوريوس الهندسة، بتقدير عام لا يقل عن جيد.

أن يكون مقيد بنقابة المهندسين.

لا يزيد سن المتقدم عن 32 عاما.

ويكون المتقدم لشغل وظيفة "فني كهرباء"، حديث التخرج من دبلوم صناعي 3 أو 5 سنوات شعبة كهربية، أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء.

لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.

يشترط تأدية الخدمة العسكرية، أو الحصول على إعفاء نهائي.

مصري الجنسية.

اجتياز الاختبارات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لشغل وظائف شركة الكهرباء

تقدم الأوراق المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني في ملف pdf.

السيرة الذاتية للمتقدم.

صورة شخصية حديثة.

2 صورة من شهادة التخرج.

شهادة القيد بالنقابة المهندسين فقط.

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

6 صور من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي.