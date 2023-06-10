اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. أهم المعلومات والهدف من الاحتفال

يحتفي العالم في الثاني عشر من يونيو كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وذلك بهدف تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضدًا على عمل الأطفال وتأكيد الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال.

ويأتي شعاراليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال "العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال".

وعمالة الأطفال هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل.

ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال عندما دشنته منظمة العمل الدولية منذ عام 2002م، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم وتعزيز الجهود للقضاء عليها.

ويوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها. وتُقام هذه الاحتفالية في يوم 12 يونيو من كل عام منذ 2002م. وأنشأت منظمة العمل الدولية هذه الاحتفالية في عام 2002 وتُقام سنويًا منذ ذلك الحين.

عمالة الاطفال

الهدف من الاحتفال

كما جاء الاحتفال هذا العام من أجل تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا سيما في ظل التحالف العالمي المتوخى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع اعتبار إنهاء عمل الأطفال أحد عناصره المهمة.

وتقيم منظمة العمل الدولية فعالية كل عام للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وتتضمن عمالة الأطفال أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر وكل أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرًا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة والأنشطة غير المشروعة وغيرها.

وفقًا للإحصائيات، فقد تم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال في العقدين الماضيين (منظمة العمل الدولية واليونيسيف 2021)، حيث انخفض عدد الأطفال بمقدار 85.5 مليون بين عامي 2000 و 2020 م من 16٪ إلى 9.6٪.