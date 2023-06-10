زوجان يعثران على كنز صدفة أثناء تنظيف المنزل

كثير من الناس يبحثون عن الكنز الذى يحقق أحلامهم أملًا في الثراء، واكتشف زوجان أمريكيان أكثر من مليون بنس نحاسي مخبأة في أحد أركان المنزل، أثناء قيامهما بأعمال التنظيف.

وكان جون رييس، يساعد زوجته، إليزابيث، في تنظيف المنزل الذي تعود ملكيته لوالدها، واكتشفوا أكثر من مليون بنس نحاسي مخبأة في الطابق السفلي.

وحفظت البنسات داخل حقائب كتب عليها أسماء بعض البنوك التي قال رييس إنه لم يسمع بها أو لم تعد موجودة.

كانت البنسات تُصنع في البداية من النحاس النقي حتى تحولت دار سك العملة الأمريكية إلى الفولاذ المغطى بالزنك في عام 1943.

وقال رييس لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن "والد إليزابيث بدأ على الأرجح في جمع البنسات بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة في التحول من النحاس إلى الزنك".

وبعد التأكد من أن البنسات مصنوعة من النحاس حقًا، يبدو أن قيمتها ستكون باهظة.

ويعرض رييس تلك المجموعة للبيع، لكن كل العروض التي قدمت له كانت لشراء جزء منها، إلا أنه يرفض لرغبته ببيعها كمجموعة كاملة.

صورة أرشيفية لـ500 جرام من البنسات الأمريكية

تاريخ المعدنية صنعت من النحاس ثم الفولاذ ثم الزنك:

العملات المعدنية صُنعت من النحاس النقي في البداية، ومنذ عام 1943، جرى تصنيعها من الفولاذ المغطى بالزنك، لأن النحاس كان مطلوبًا خلال الحرب العالمية الثانية، وابتداءً من عام 1982، صُنعت من الزنك.

وضع جون رييس، العملات المعدنية على إحدى المواقع الإلكترونية الخاصة بالتسويق، وطلب بيعها بثلاثة أضعاف قيمتها، التي بلغت من 25 ألف دولار إلى 30 ألف دولار: «تلقيت عروضًا من أشخاص أبلغوني أنّ بإمكانهم أخذ ثلث أو نصف البنسات».

صناعة العملة في الولايات المتحدة الأمريكية:

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إصدار النقود منذ عام 1792، وكانت هذه النقود الأولى على شكل عملات معدنية، وكانت هذه العملات الأولى مصنوعة من معادن ثمينة ولها قيمة كبيرة.

ولم تبدأ وزارة الخزانة في إنتاج النقود الورقية إلا في عام 1862 أثناء الحرب الأهلية، وهي ليست مصنوعة من الورق، ولكن من القطن، وأصدرتها الوزارة لتعويض نقص العملات المعدنية، وذلك لأن الأمريكيين بدأوا في تخزين العملات المعدنية المصنوعة من معادن ثمينة كوسيلة للتحوط في مواجهة التقلبات التي تسببت بها الحرب.