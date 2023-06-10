إليجري يتلقي عرضًا مغريَا من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت عن تقديم نادي سعودي عرضًا ضخمًا لاغراء ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي .

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وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن إدارة نادي الهلال السعودي دخلت في مفاوضات كثيفة خلال الأيام الماضية من أجل أقناع إليجري لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال تبحث عن مدرب جديد حيث كانت قريبة من حسم التعاقد مع تيتي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل.

مصير إليجري مع يوفنتوس الإيطالي

وبحسب تقارير صحفية إيطالية أخري فإن أليجرييرغب في الإستمرار مع يوفنتوس لموسم آخر، رغم سوء النتائج والأداء والتي قدمها الفريق خلال الموسم الماضي.

وقاد أليجري السيدة العجوز في ولايتين ، خلال الأولي لعب مع الفريق 271 مباراة حقق الفوز في 191 مباراة وتعادل في 41 وخسر 39، أما عن ولايته الثانية لعب الفريق 108 مواجهة فاز في 58 فقط وتعادل في 21 وخسر 29.

في سياق متصل إقترب الإتحاد السعودي لكرة القدم من حسم التعاقد مع البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فريق فنربخشة التركي الحالي،وذلك لقيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد رحيل هيرفي رينارد.

وبحسب تقارير صحفية فإن الأتحاد السعودي توصل إلى أتفاق نهائي مع البرتغالي خورخي خيسوس لقيادة منتخب السعودية لمدة ثلاث مواسم، وحتي بطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وأوضحت التقارير أن جيسوس سيحصل على 10 مليون يورو سنويًا في مهمة تدريب المنتخب السعودي حتي مونديال 2026.

وكشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أيام عن هوية مدرب منتخب السعودية الجديد وكشف أنه سيكون من المدرسة الأوروبية وليس اللاتينية.

وصرح بأن هناك عدد من المعايير لاختيار مدرب المنتخب السعودي، أولها أن يكون له اسم محترم في عالم الكرة وأن تكون له بصمة مع الفرق التي قادها".

وذكرت تقارير إعلامية المنتخب السعودي تلقى دعوة للمشاركة في كوبا أمريكا 2024، وهناك رغبة داخلية للمشاركة فيها كنوع من الاحتكاك القوي لتطوير أداء لاعبي الأخضر بهدف الظهور في مونديال 2026 بشكل مميز لا يقتصر على الخروج من دور المجموعات.