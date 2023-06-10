مصطفى شلبي راحة من التدريبات الجماعية اليوم

حصل اللاعب مصطفى شلبي نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفارس الأبيض اليوم السبت، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في بطولة كأس مصر.

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ومنح الجهاز الفني للقلعة البيضاء تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعب راحة من التدريبات الجماعية اليوم بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه على أن ينتظم في التدريبات بداية من الغد بشكل طبيعي.

الزمالك يستئناف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة فاركو

استئناف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضا اللاعبين راحة سلبية من التدريبات 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتازللموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وبدأ المران الجماعي للفارس الأبيض اليوم بجلسة بين الجهاز الفني واللاعبين لشرح التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم بجانب التركيز على بعض الجوانب البدنية في الجزء الأول من المران لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة.

وشهدت التدريبات الجماعية للفارس الأبيض اليوم مشاركة الثلاثي حاتم سكر ، محمود عبدالرزاق شيكابلا و محمد أشرف روقا بعد تعافيهم من الأصابة.

وكان "شيكابالا" غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في الدوري بعدما اشتكى من آلام في العضلة الضامة ، فيما تم أستبعد "روقا" أيضا بسبب معاناته من الإصابة بكدمة في كاحل القدم.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره فريق فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يونيو الجاري على إستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو بدور الـ16 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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