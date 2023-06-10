الدكتور إسلام سعد يكشف تفاصيل زراعة وتركيب الأسنان

تحدث الدكتور إسلام سعد، اخصائي طب الفم والأسنان وتجميل الأسنان، عن تركيبات الأسنان، وأهمية تحديد النوع الصحيح لكل حالة بشكل فردي من قبل الطبيب.

وقسم الدكتور إسلام سعد، التركيبات إلى نوعين رئيسيين: التركيبات المتحركة والتركيبات الثابتة، موضحًا أن التركيبات المتحركة غير مريحة للمريض وتسبب تآكلًا في عظم الفك، في حين أن التركيبات الثابتة تحافظ على الأسنان ولا تتسبب في مشاكل.

الدكتور إسلام سعد

وأضاف أخصائي طب الأسنان، أنه يمكن تعويض الأسنان المفقودة باستخدام زراعة الأسنان أو التركيبات الثابتة باستخدام الكوبري أو الزيركونيا.

ونوه بأن استخدام التركيبات الأيماكس في الأسنان الأمامية يمنح شكلًا طبيعيًا ولونًا جميلًا، في حين أن المالطي لير مصنوع من الزيركونيا والأيماكس ويمنح القوة والشفافية.

الدكتور إسلام سعد

واختتم الدكتور إسلام سعد، حديثه، بالتأكيد على أهمية استشارة الطبيب في تحديد النوع الصحيح من تركيبات الأسنان لكل حالة بشكل فردي.