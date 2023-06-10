لقطات من انفجار مصنع للصواريخ بتركيا (شاهد)

وقع انفجار ضخم في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة التركية أنقرة، أسفرعنه وفاة 5 أشخاص، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، لقطات من موقع الانفجار ووجود أهالي الضحايا في موقع الحادث.

وأوضحت وكالة "إخلاص" التركية وقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفرعن سقوط وفيات وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع.

تفاصيل انفجار مصنع صواريخ بتركيا:

تصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب نشرته على تويتر إن "الانفجار وقع في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات، وقتل 5 من العاملين"، لافتة إلى أنه "بدأ تحقيق قضائي وإداري في الحادث".

ومن جانبه قال محافظ أنقرة إن الانفجار سببه تفاعلات كيميائية، وأضاف أنه تم إخراج جميع العمال الذين كانوا تحت الأنقاض، وفقًا لمراسلة "الحرة" في إسطنبول.

وعين المدعي العام في أنقرة اثنين من المدعين العامين للتحقيق في الانفجار.

وقال الحاكم فاسيب شاهين للصحفيين إن الانفجار كان على الأرجح بسبب تفاعل كيميائي أثناء إنتاج الديناميت، مضيفًا أن "النيابة العامة بدأت تحقيقًا رسميًا في الحادث"، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

ووقع الانفجار بعد اندلاع حريق في المصنع، صباح السبت، وسمع دوي الانفجار بجميع المناطق المحيطة، كما شوهدت النيران من مسافة بعيدة، وتمت السيطرة على الحريق، وفقًا لمراسلتنا.

وأفاد تلفزيون "أن تي في" أن نوافذ المتاجر والمنازل في المناطق المحيطة تحطمت بسبب قوة الانفجار.

وقالت المحطة إن أقارب العاملين "هرعوا إلى المجمع للحصول على أخبارعن أحبائهم".

وذكرت وكالة تاس، نقلًا عن مصدر في خدمات الإنقاذ، أن 5 أشخاص على الأقل تحت الأنقاض وأن عملية إنقاذ جارية، وسُمع دوي انفجار في مصنع الصواريخ بمنطقة المداغ بأنقرة، وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم إرسال رجال إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، كما تم الإبلاغ عن قتلى وجرحى.

وتم الإبلاغ عن جرحى عدة في انفجار 10 يونيو في مصنع الصواريخ بأنقرة التابع لجمعية الصناعات الميكانيكية والكيميائية، وأبلغت وزارة الدفاع عن خمس وفيات.