"كاف" يعلن عن شعار كأس الأمم الإفريقية القادمة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " النقاب عن شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة و التي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار و تنطلق في شهر يناير 2024.

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و تعد بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 هي النسخة رقم 34 من البطولة الإفريقية الشهيرة و ستكون الثانية التي تنظمها كوت ديفوار بعد أن سبق و نظمت كأس أمم أفريقيا من قبل في عام 1984.

و من المقرر أن تبدأ البطولة القارية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في إيبيمبي في العاصمة أبيدجان .

و قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بما يقرب من ستة أشهر تقريبًا كشف اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن شعار شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية عن طريق منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "حقبة جديدة من كرة القدم".

و جاءت فكرة شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى أنياب الفيل كما هو معروف عن البلد المضيف المعروفين باسم "الأفيال" حيث جاء الشعار على شكل 6 خطوط ترمز إلى الست مجموعات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة .

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة غينيا

و في نفس السياق انطلق اليوم السبت معسكر منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعدادًا لمباراة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ل كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 .

و تضم قائمة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة غينيا 28 لاعبًا و هم:

محمد الشناوى، و محمد صبحى، و محمد أبو جبل، و محمد هانى، و هشام صلاح، و أحمد رمضان بيكهام، و ياسر إبراهيم، و على جبر، و محمد عبد المنعم، و محمود مرعى، و محمد حمدى، و أحمد أبو الفتوح، و مروان عطية، و مهند لاشين، و حمدى فتحى، و غنام محمد، و محمود حماده، و أحمد سيد زيزو، و محمد هلال، و محمد رضا بوبو، و محمد صلاح، و مصطفى فتحى، و حسين الشحات، و عمر مرموش، و محمود حسن تريزيجيه، و محمود كهربا، و أحمد ياسر ريان، و مصطفى محمد.

شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية