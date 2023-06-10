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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

"كاف" يعلن عن شعار كأس الأمم الإفريقية القادمة

شعار كأس الأمم الإفريقية
شعار كأس الأمم الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  " كاف " النقاب عن شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة و التي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار و تنطلق في شهر يناير 2024.

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و تعد بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 هي النسخة رقم 34 من البطولة الإفريقية الشهيرة  و ستكون الثانية التي تنظمها كوت ديفوار بعد أن سبق و نظمت كأس أمم أفريقيا من قبل في عام 1984.

و من المقرر أن تبدأ البطولة القارية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في إيبيمبي في العاصمة أبيدجان .

و قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بما يقرب من ستة أشهر تقريبًا كشف اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن شعار شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية عن طريق منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "حقبة جديدة من كرة القدم".

 

و جاءت فكرة شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى أنياب الفيل كما هو معروف عن البلد المضيف المعروفين باسم "الأفيال" حيث جاء الشعار على شكل 6 خطوط ترمز إلى الست مجموعات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة .

 

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة غينيا

و في نفس السياق انطلق اليوم السبت معسكر منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعدادًا لمباراة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ل كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 .

 

و تضم قائمة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة غينيا 28 لاعبًا و هم:

محمد الشناوى، و محمد صبحى، و محمد أبو جبل، و محمد هانى، و هشام صلاح، و أحمد رمضان بيكهام، و ياسر إبراهيم، و على جبر، و محمد عبد المنعم، و محمود مرعى، و محمد حمدى، و أحمد أبو الفتوح، و مروان عطية، و مهند لاشين، و حمدى فتحى، و غنام محمد، و محمود حماده، و أحمد سيد زيزو، و محمد هلال، و محمد رضا بوبو، و محمد صلاح، و مصطفى فتحى، و حسين الشحات، و عمر مرموش، و محمود حسن تريزيجيه، و محمود كهربا، و أحمد ياسر ريان، و مصطفى محمد.

 

شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية

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