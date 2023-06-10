مدير آثار الإسكندرية يتفقد الأعمال النهائية لترميم مسرح سيد درويش

قام محمد متولي مدير عام اثار الاسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 1990 م يرافقه المهندس عاصم عياد المشرف علي الإدارة الهندسية بدار الأوبرا بالإسكندرية، والمهندسة ريهام مصطفى بدار الأوبرا وجهاز الإشراف الأثرى.

وتفقد المراحل النهائية من مشروع صيانه وترميم مسرح سيد درويش والذي يتم تحت الإشراف الأثري لمنطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات بشقيه الهندسي والترميم الدقيق، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلي نفقة دار الأوبرا المصرية.

وتضمنت أعمال المرحلة الأولي للمشروع ، ترميم الواجهة الرئيسية بعناصرها الزخرفية المتنوعة والتي تم فيها إعادة الألوان الأصلية للمبني وكذا الواجهة الغربية والممر الرئيسي للمدخل وأعمال علاج العناصر الخشبية ودهانها، وكذا تمت أعمال العزل الجزئي لسطح المبني.

جدير بالذكر، أن مبني مسرح سيد درويش بني في الفترة الأولي لعهد الملك فؤاد الأول مكان مسرح زيزينيا الشتوي في الفترة من 1918 م الي 1921 م وبناة الثري اللبناني بدر الدين قرداحي علي مساحة 1500 م حيث عهد للمهندس الفرنسي جورج بارك بإنشاء مسرح علي نسق أوبرا فيينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفية ذات الطابع الكلاسيكي الأوروبي، وسمي أول الأمر تياترو محمد علي ثم تغير الاسم إلي مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صالة رئيسية وملحقاتها ولا يقع المدخل الرئيسي بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة وأخري هندسية وآدمية.