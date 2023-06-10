إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم في قنا

أصيب 6 أطفال، اليوم السبت، بحالة اشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة جبنة قريش، بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بإصابة 6 أطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة جبنة قريش بقرية نجع سعيد بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين إصابة فرحة عيد علي نصر، تبلغ من العمر 5 سنوات، وعزة رمضان علي محمد، تبلغ من العمر 5 أعوام، ورمضان محمود عز، يبلغ من العمر عامين، ومكة عيد علي نصر، تبلغ من العمر عامين، ومحمد محمود ملاحظ، يبلغ من العمر عامين، وإبراهيم محمود ملاحظ، يبلغ من العمر عام واحد، بحالة البحر معوي واشتباه تسمم، بعد تناولهم جبن أخضر منزلي، جبنة قريش، وجرى نقلهم إلى مستشفى دشنا المركزي بفاو لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.