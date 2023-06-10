حبس المتهم بالتعدي على شقيقه بالضرب بعصا خشبية أدت إلى وفاته

قررت جهات التحقيق في محافظة الغربية، حبس المتهم بالتعدي على شقيقه بالضرب بعصا خشبية، وتسبب في وفاته بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ للشرطة بوفاة شخص بقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه، تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم بضرب شقيقه بعصا خشبية على رأسه وسقط قتيلا في الحال، بسبب خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم ونقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سيدة تكشف تفاصيل جريمة تحويل مسكنها لمخزن مخدرات بالقليوبية

وفي سياقٍ مُتصل، كشفت سيدة تم القبض عليها في شبين القناطر بالقليوبية تفاصيل جريمتها بحيازة كمية من الحشيش، والهيروين، والشابو، والكوكايين، والأيس المخدر.

وأقرت بتحويل مسكنها لمخزن للمواد المخدرة، وأشارت إلى أنها تروج المضبوطات ببين عملائها، بعد التواصل معهم هاتفيا، بواسطة الهاتفين المضبوطين بحوزتها.

وأرشدت المتهمة عن هوية تاجر مواد مخدرة، تتحصل منه على المضبوطات، وذكرت أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها، من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقليوبية، تفيد تورط سيدة في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وضبط بحوزتها كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص فى منطقة الجمالية بالإكراه.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

وعلى جانب آخر، نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة حقيبة بالإكراه من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (بائع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) حال قيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبداخلها (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - جواز سفر أجنبى - سلاح أبيض).

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بمحافظة الجيزة) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك قام بتهديدة بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار.