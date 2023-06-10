وفاة سيدة وإصابة 7 أشخاص آخرين في حادث سير بالبحيرة

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة وأصيب 7 آخرين بكسور وارتجاج بالمخ وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، وجاء ذلك إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وفاة منال ا - 40 سنة، وإصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بطريق الدلنجات- إيتاى البارود.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بايتاى البارود لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

مصرع سائق وإصابة 3 في حادث سير

وعلى جانب آخر، لقى سائق مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين قبل أيام في حادث تصادم على طريق الضبعة، في اتجاه محور روض الفرج.

ونُقل الجثمان والمصابون إلى مستشفى زايد التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة مقطورة بسيارة نصف نقل كان يقودها سائق وبصحبته 3 أشخاص آخرين، أثناء قيام قائد المقطورة بالسير عكس الطريق.

اصطدم بالسيارة نصف النقل، قيادة سائق عمره 25 سنة، والذي لقي مصرعه في الحال، وبصحبته 3 أشخاص مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي.

وفر قائد السيارة المقطورة هاربًا، فيما تكثف مباحث زايد جهودها لضبطه، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من التزام قائدي المركبات المُختلفة بقواعد وقوانين المرور الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتحرص الإدارة على رفع الوعي بين السائقين للمُساعدة في الوصول لشوارع أكثر أماناً.