مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 30 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم السبت 30 رحلة طيران دولية تضم رحلة من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا و رحلة من بلجيكا، و9 رحلات من التشيك و و10 رحلات من بولنداو7 رحلات من ايطاليا ورحلة من المانيا .

ويأتى ذلك ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوربية من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا، بدءا من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، و يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءا من وصولهم الى المطار وحتى نقلهم الى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر وترتفع 60 مترا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص فى أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.