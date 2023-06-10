الأرصاد تُعلن انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الجو استقر بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية وحدث انخفاض في درجات الحرارة، إذ نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

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أغلب أنحاء الجمهورية سيحدث فيها انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ أغلب أنحاء الجمهورية سيحدث فيها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 درجة إلى 3 درجات وترجع درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستكون ما بين 33 إلى 34

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستكون ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد ستنخفض فيها درجات الحرارة لتصل إلى 42 درجة مئوية.

الطقس خلال فترة النهار سيكون مائلا للحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائلا للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ويبقى شديد الحرارة على جنوب الصعيد في فترات النهار".