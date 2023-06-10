تمكن رجال الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط 1725 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، و502 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كما انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وفي سياقٍ مُتصل، شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث سير بالغردقة

وعلى جانب آخر، لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة وأُصيب 5 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم بطريق رأس غارب - الغردقة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر قد تلقت بلاغاً يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب - الغردقة، وفور ورود البلاغ تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق لمكان الحادث وتبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 38 سنة.

كما تبين إصابة وليد يحيي، 35 سنة، كسر بالترقوة وكدمات متفرقة، وداليدا وليد 6 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، وندى أحمد سليمان 27 سنة، كدمات بالرئتين وجروح متفرقة، رقية تامر عبد الفتاح 11 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، وأروى تامر عبد الفتاح 14 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

وتكثف إدارة المرور في وزارة الداخلية جهودها بهدف التأكد من التزام سائقي المركبات بقواعد وقوانين المرور.