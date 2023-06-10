طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا في أخميم

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقاً بنهر النيل في منطقة شارع الأمير حسن بدائرة مركز شرطة أخميم، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وجرى نقلها لمشرحة المستشفى المركزي بأخميم وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغاً من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طفل بنهر النيل عقب لهوه على حافة النهر تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عقب إنتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم بغرق طفل بنهر النيل بشارع الأمير حسن بندر أحميم وبالانتقال تم إنتشال الجثة ".

وتبين غرق الطفل صفوت س ف ج 5 سنوات ويقيم بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وافاد والده المدعو سلامة ف ج م 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة نهر النيل أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط بـه مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

التصريح بدفن أم فارقت الحياة بسبب “رؤية طفليها”

وعلى جانب آخر، قررت النيابة العامة بالجيزة التصريح بدفن جثة سيدة حاولت التسلل لشقة طليقها بعد منعها من رؤية طفلتيها فاختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة بالشيخ زايد.

وناظرت النيابة الجثة وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير بالوفاة.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال طليقها وشهود عيان الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف كواليس وتفاصيل حادث مصرع سيدة نتيجة سقوطها من عقار بمدينة الشيخ زايد، وتبين من خلال التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، أن السيدة حاولت التسلل لشقة طليقها بعد منعها من رؤية طفلتيها، إلا أنها اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة نتيجة سقوطها من أعلى عقار بمدينة الشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سيدة رفض طليقها السماح لها برؤية طفلتيها في شقته، فقررت التسلل للشقة من أعلى سطح العقار، إلا أنها اختل توازنها، وسقطت أرضا لتلقى مصرعها.

استمع رجال المباحث لأقوال طليقها، وعددا من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وجاري تكثيف التحريات لبيان حقيقة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.