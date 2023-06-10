الملتقي اﻟﺼﺤﻔﻰ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻰ المصرى ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑين اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺴﻘﻂ وآﻓﺎق واﻋﺪة ﻓﻰ المجالات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

خلال فعاليات امتدت لمدة ثلاثة أيام

السفير عبدالله الرحبى: الثقافة والإعلام مصدر مهم للقوة الناعمة

لم تكد تمضى أسابيع قليلة على الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر، حتى شهدت القاهرة، فعاليات الملتقى الصحفى العُمانى المصرى، ولمدة ثلاثة أيام من 5-7 يونيو الجارى.

أحدثت خلالها زخماً إعلامياً كبيراً فى كافة وسائل الإعلام المصرية، حيث عقدت ندوة تحت عنوان: «العلاقات العُمانية - المصرية.. تاريخ راسخ وعلاقات واعدة» بالمتحف القومى للحضارة المصرية، ليعكس حجم التأثير الذى أفرزته زيارة سلطان عُمان على حاضر ومستقبل علاقات البلدين.

وقدم الملتقى الذى نظمته جمعية الصحفيين العمانية، وسفارة سلطنة عُمان بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين، وبمشاركة من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والجمعية العمانية للسينما، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، قدم صورة مشرقة عن سلطنة عمان فى يومه الأول، من خلال معرض للصور، تناول مختلف مظاهر النهضة التى تشهدها السلطنة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى بعض المخطوطات التى تشير إلى عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان ومصر.

والعالم يشهد تطوراً تقنياً سريعاً ووسائل الإعلام التقليدية وقعت تحت تأثيره

جاءت هذه الندوة الحوارية المصاحبة للملتقى الصحفى العُمانى المصرى، تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلانى، وحضور عمرو موسى كضيف شرف لهذا اللقاء وبحضور سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمى، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وشارك فى أعمال الندوة لفيف من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

سلطت الندوة الضوء على النموذج المميز للجوانب التاريخية فى العلاقة بين البلدين والعناصر الإبداعية والثقافية والاقتصادية التى تربط بين البلدين الشقيقين سلطنة عُمان ومصر، وما تتسم به علاقاتهما من خصوصية وما تتمتع به من رصيد فريد ومتميز يمتد عبر عصور التاريخ لأكثر من 3500 سنة.

السفير «الرحبى»: الثقافة والإعلام مصدر مهم للقوة الناعمة لدى الجانبين

وفى كلمة الافتتاح، قال السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، أن إقامة الملتقى الصحفى العمانى المصرى فى مصر بمكانتها الثقافية الكبيرة فى العالم، إنما هو خير دليل على التواصل الثقافى والصحفى والمجتمعى بين الشعبين الشقيقين، ويؤكد عمق ومتانة العلاقات العمانية المصرية فى المجالات كافة.

الملتقي اﻟﺼﺤﻔﻰ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻰ المصرى

اتفاق إعلامى مصرى عمانى على تطوير التعاون والتدريب فى ظل تحديات الذكاء الاصطناعى

وأضاف السفير «الرحبى»: تأتى هذه الفعالية كذلك بعد الزيارة التاريخية لمصر، والتى قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وما نتج عنها من مباحثات ناجحة على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وما شهدناه من حفاوة وترحاب مصرى كبير بزيارة جلالته.

صورة عُمان فى الأدبيات المصرية القديمة منذ نشأتها وتطورها عبر التاريخ

ناقشت الجلسة الأولى للندوة، والتى جاءت بعنوان «العلاقات العُمانية المصرية» صورة عُمان فى الأدبيات المصرية القديمة منذ نشأتها وتطورها عبر التاريخ، وتحدث فيها نخبة من الأكاديميين والمسئولين من الجانبين، منهم عمرو موسى وزير الخارجية المصرى والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والذى أكد أن هناك آفاقاً واسعة تفتح الآن هادفة إلى تطور العلاقات الثنائية بين عمان ومصر فى مختلف مجالاتها، منطلقة من خصوصية إيجابية لهذه العلاقات، فى الوقت نفسه تبنى شراكة استراتيجية على المستويين الرسمى والشعبى معا.

وأشاد عمرو موسى بالعلاقات الاقتصادية والتى شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة بين السلطنة ومصر، وتزايد حجم التبادل التجارى إلى أرقام واعدة طرحت فرصا جديدة ونشطة لاستثمارات مشتركة، تدعمها رؤيتان متكاملتان عمان 2040 ومصر 2030، أما المجال السياسى فقال عمرو موسى: أن تاريخ التآخى بين عمان ومصر تاريخ لامع مضىء، ولا ننسى رفض عمان قطع علاقاتها مع مصر عندما كانت تمر خلافات قد دبت فى أوقات عصيبة مضت، لافتاً إلى أن عمان كانت استثناء يأبه أن يبعد مصر عن عالمها العربى والعكس أيضاً. وأكد عمرو موسى على دور عمان فى تهدئة الخلافات العربية والعمل على تسويتها وقال إن جهد عمان ومحاولاتها تضييق الفجوات بين العرب وجيرانهم التاريخيين، مثلما هو حاصل حالياً بشأن العلاقة بين مصر وإيران، ومن قبل ذلك بين الخليج وإيران، مؤكدا أنه جهد كبير بمحاولات رصينة توحى بفتح صفحات إيجابية فى ملف العلاقات الإقليمية.

آفاق التطور وفرص الاستثمار بين سلطنة عُمان ومصر

وتناولت الجلسة الثانية والتى جاءت بعنوان «مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ومصر» آفاق التطور وفرص الاستثمار بين سلطنة عُمان ومصر، وتحدث فيها عدد من المسئولين من الجانبين العُمانى والمصرى.

وانتهت هذه الجلسة إلى التأكيد على ضرورة تنويع فرص الاستثمار واستغلال الميزات التنافسية لكل دولة خاصة فى قطاع السياحة والخدمات واللوجستيات والمعادن، والعمل على تعزيز برامج التعاون المشترك عبر الدفع بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، ودعم القطاع الخاص فى البلدين من خلال تسهيل الإجراءات، وضرورة أن يقف مجلس رجال الأعمال العمانى - المصرى على التحديات وحلحلة الصعوبات، وإيجاد البدائل والخيارات التى من شأنها رفع معدلات فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى مع الاهتمام بتبادل المعلومات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار بين البلدين.

وكذلك التأكيد على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع تاريخ الدولتين وبما يعكس قوة العلاقات بين القيادتين. وتكثيف برامج الزيادات المشتركة على مستوى الرسمى ومؤسسات القطاع الخاص، مع وضع رؤية مشتركة حول الرؤى والتوجهات القابلة للتنفيذ والتى يمكن الاستغلال عليها خلال السنوات الخمس القادمة. وضرورة بناء احتياطات مالية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى سلطنة عمان لخدمة للقطاعات الاستراتيجية فضلا عن بناء علاقات استراتيجية مع الدول التى تستثمر بها سلطنة عمان.

الملتقي اﻟﺼﺤﻔﻰ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻰ المصرى

وأكدوا المشاركون على أن هناك آفاقاً واعدة للعلاقات بين البلدين. وأن الأرقام فى الفترة الأخيرة الخاصة بالتبادل التجارى بين البلدين تؤكد ضرورة وأهمية زيادة حجم هذا التعاون.. حجم الاستثمارات المصرية المباشرة فى سلطنة عمان زادت 114% خلال الفترة من 2018 إلى 2022، معظمها فى مجال السياحة والإنشاءات.

الاعلام والثقافة لعبا دوراً كبيراً فى توطيد مستوى العلاقة

أما الجلسة الثالثة فقد جاءت بعنوان «التأثير الإعلامى والثقافى على تعزيز العلاقات العُمانية المصرية» وناقشت الجلسة تأثير الاعلام والثقافة فى توطيد مستوى العلاقة بين البلدين لا سيما فى فترة الثمانينيات، حيث تمت الاشارة إلى دور أساتذت اللغة والأدب والتاريخ فى الإشراف على النتاج الثقافى العمانى ومن بينها الموساعات العمانية الأدبية واللغوية التى وجهت إليها القيادة فى سلطنة عُمان فى تلك الفترة.

وركز المتحدثون من الجانبين العمانى والمصرى على تجربة الصحافة المصرية وتأثيرها فى الاعلام العمانى والتى ساهمت فى صناعة المشهد الصحفى فى سلطنة عُمان، وتأثير العلاقات الاعلامية المتبادلة فى نقل الصورة والحدث عبر وسائل الاعلام العمانية والمصرية والتأثير الذى قدمته فى دعم تلك العلاقات.

وأشارت الجلسة إلى الاهتمام بالتعليم فى ظل النهضة العمانية الحديثة مما ساهم فى تبادل الخبرات المعرفية والثقافية بين البلدين مؤكدين على دور الشغف الذى تميز به الطالب العمانى فى السعى لطلب العلم قاصدًا الجامعات المصرية فى مختلف التخصصات والتى من بينها الأدب واللغة والاعلام الأمر الذى قدم نماذج من العمانيين الدارسين فى الجامعات المصرية فى إثراء المشهد الثقافى العمانى من تلك المخرجات.

الأمسية الثقافية والفنية المصرية العمانية

وتوالت فعاليات الملتقى وأقيمت فى اليوم التالى الأمسية الثقافية والفنية المصرية العمانية، والتى شارك فيها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين من مصر وعمان، وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، ضرورة استثمار نتائج الزيارة الناجحة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة. وقال الرحبى أن تلك الأمسية تأتى عقب الملتقى الصحفى والذى ناقش مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، والتأثير الإعلامى والثقافى ودوره فى تعزيز العلاقات العمانية المصرية. ولفت السفير العمانى إلى تأثير الصحافة العمانية والمصرية فى تاريخ العلاقات قديماً وحديثاً، معرباً عن أمله فى أن تساهم مخرجات هذا الملتقى فى تعزيز التواصل بين الصحفيين والمثقفين استكمالاً لمشوار طويل من العلاقات الإعلامية الوثيقة.. وفتح مسارات جديدة من العلاقات بين الطرفين فى البلدين.

من جانبه، قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى كلمة خلال الأمسية الثقافية والفنية المصرية العمانية، أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان ممتدة ومتجذرة على مدار التاريخ تتميز بقوتها على جميع المستويات، وهناك اهتمام دائم من البلدين بتطويرها بصورة مستمرة عبر استراتيجية مشتركة لحل القضايا بالحوار وعدم التدخل فى شئون الدول، فى ظل أجواء تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين قائدى البلدين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه السلطان هيثم بن طارق.

الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام فى ظل تحديات الذكاء الاصطناعى

وفى اليوم الثالث، عقد المنتدى الإعلامى المصرى العمانى، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبنى ماسبيرو، تحت عنوان «الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام فى ظل تحديات الذكاء الاصطناعى»، والذى أقيم تحت رعاية الكاتب الصحفى كرم جبر، والمهندس عبدالصادق الشوربجى والسفير عبدالله بن ناصر الرحبى، حضر المنتدى: د. منى الحديدى والإعلامى نشأت الديهى، عضوا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامية نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصرى، وكبار الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية المصرية والعمانية.

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، فى كلمته بالمنتدى، ضرورة العمل معًا لمواجهة التحديات التى تواجه الإعلام فى كل الدول العربية خاصة وأن التحديات واحدة مع اختلاف بعض التفاصيل، وأوضح أنها مقبلون على الثورة التكنولوجية بسرعة القطار ودورنا ألا يمضى القطار إلى المجهول».

وأكد أهمية «قراءة المستقبل بشكل عملى والتواصل مع الجهات الصانعة للتكنولوجيا، والعمل على تأهيل الشباب للوظائف المستقبلية التى سيخلقها الذكاء الاصطناعى، لأن هناك الكثير من الوظائف المرشحة للاختفاء فى المستقبل بسبب الذكاء الاصطناعى»، وقال: «علينا الاتحاد جميعًا لمواجهة وسائل الإعلام الحديثة التى تقوم بعملية أشبه بنقل الدماء فى الاتجاه العكسى، حيث تمتص موارد الإعلام العربى الصالحة ولا نستطيع أن نحصل على حقوقنا».

تدشين دورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين العرب

وأشار إلى قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتدشين دورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين العرب، من خلال إحدى المؤسسات الكبرى، ليكون هناك تبادل للخبرات وتنسيق كامل بين كل البلدان العربية فى المجال الإعلامى.

من جانبه، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجى بالحضور، مؤكدًا أن العلاقات المصرية العمانية وثيقة وممتدة على مدار التاريخ، وتقف على أرض صلبة. وأبدى أمله فى تعزيز التبادل للخبرات والزيارات بين إعلاميى البلدين، للعمل على تقريب وجهات النظر، وكذلك التعاون فى مجال التدريب خاصة وأن المؤسسات الصحفية المصرية تمتلك مراكز تدريب على أعلى مستوى، موضحًا أن صناعة الإعلام أصبحت صعبة خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية الحديثة، لذلك يجب التعاون معًا كون الصحافة والإعلام يقومان بمهمة عظمية وهى تثقيف وتنوير الشعوب.

بدوه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبى أن العالم يشهد منذ سنوات تطوراً سريعاً يتمثل فى سيطرة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على كافة مناحى الحياة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام والصحافة وقت تحت تأثير كبير جراء هذا التطور التكنولوجى، فضلا عن التزاوج الكبير بين وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

التأثير المتسارع للتكنولوجيا الحديثة على صناعة النشر والمحتوى

واستعرض «الرحبى» التأثير المتسارع للتكنولوجيا الحديثة على صناعة النشر والمحتوى، وقال «أصبحت البرامج والمنصات الإعلامية هى التقنية الأحدث فى نقل الخبر كتابة وسماعا ورؤية، حيث يتم نقل الحدث من أقصى الأرض إلى أدناها فى التو واللحظة متخطة الزمان والمكان». وقال: «نحن جيل ما زلنا نشعر بمتعة تصفح الكتاب والصحيفة الورقية، ولكن ينبغى الاعتراف بأن هناك جيلاً آخر من أبنائنا وشبابنا يواكب التطور التكنولوجى الكبير ما يستلزم من الجميع مراقبة هذا الجيل حتى لا يقع فريسة للتكنولوجيا الحديثة والوقوع فى براثن مساوئها».

كانت فعاليات المنتدى الإعلامى المصرى العمانى، قد انطلقت بالمجلس الأعلى للإعلام، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات العمل الإعلامى لتواكب متانة وقوة العلاقات بين سلطنة عمان ومصر، وكذلك تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خاصة مجال الذكاء الاصطناعى وأثر الثورة التكنولوجية الخامسة على صناعة الإعلام والاتفاق على تنظيم دورات تدريبية فى مختلف مجالات العمل الإعلامى للإعلاميين والصحفيين فى البلدين.

وتبادل المشاركون فى المنتدى الآراء حول الأكواد والسياسات الإعلامية الخاصة بالعلاقات العربية والعمل على تدعيمها وتوثيقها بما يخدم القضايا المشتركة، وبحث دور الإعلام فى خدمة قضايا التنمية والترويج للمشروعات المشتركة بين الدول العربية وما وصل إليه البلدان من نهضة شاملة فى مختلف المجالات والاتفاق على برامج وخطط إعلامية مشتركة بين البلدين.