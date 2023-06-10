السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الإسماعيلي يجمد مستحقات لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش

الإسماعيلي
الإسماعيلي

اتخذت اللجنة المؤقته لإدارة شئون النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي قبل قليل مجموعة من القرارات الرادعة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل، وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مساء يوم الجمعة.

txt

أول قرار من حمزة الجمل بعد هزيمة الإسماعيلي من طلائع الجيش


وقرر مجلس الإدارة إيقاف المستحقات المالية للاعبين لأجل غير مسمى، كما تم الموافقة على طلب المدير الفني بتعيين مدير للكرة.

وفوض مجلس الإدارة، المدير الفني باستبعاد العناصر غير المفيدة، وتصعيد عدد من الناشئين بدلا منهم بداية من أول مران للفريق.

وتعهد المدير الفني وجهازه بتحسن النتائج في المباريات المقبلة بما يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد خسر يوم الخميس أمام مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

txt

حمزة الجمل يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة سلبية بعد الخسارة من طلائع الجيش

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري


ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني عشر، ويبتعد الإسماعيلي بنقطة واحدة عن المركز السادس عشر المهدد بالهبوط للدرجة الثانية.

ويسعى الإسماعيلي للتواجد في المنطقة الدافئة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق الإسماعيلي الفوز في 7 مباريات فقط من أصل 30 مباراة بينما تعادل في 12 مباراة وخسر 11 مباراة.

وسيواجه الإسماعيلي نظيره أسوان يوم 29 من الشهر الحالي في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الإسماعيلي وأسوان في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

مواد متعلقة

أول قرار من حمزة الجمل بعد هزيمة الإسماعيلي من طلائع الجيش

حمزة الجمل يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة سلبية بعد الخسارة من طلائع الجيش

اقبال مكثف في اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلى

جهاد جريشة : ركلة جزاء المقاولون أمام الإسماعيلي صحيحة

الإسماعيلي يكرر مسلسل الإنسحابات في مباراة المقاولون

الإسماعيلي يضع لائحة تصاعدية للفريق خوفاً من الهبوط
الجريدة الورقية