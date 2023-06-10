الإسماعيلي يجمد مستحقات لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش

اتخذت اللجنة المؤقته لإدارة شئون النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي قبل قليل مجموعة من القرارات الرادعة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل، وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مساء يوم الجمعة.



وقرر مجلس الإدارة إيقاف المستحقات المالية للاعبين لأجل غير مسمى، كما تم الموافقة على طلب المدير الفني بتعيين مدير للكرة.



وفوض مجلس الإدارة، المدير الفني باستبعاد العناصر غير المفيدة، وتصعيد عدد من الناشئين بدلا منهم بداية من أول مران للفريق.



وتعهد المدير الفني وجهازه بتحسن النتائج في المباريات المقبلة بما يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.



وكان الإسماعيلي قد خسر يوم الخميس أمام مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري



ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني عشر، ويبتعد الإسماعيلي بنقطة واحدة عن المركز السادس عشر المهدد بالهبوط للدرجة الثانية.

ويسعى الإسماعيلي للتواجد في المنطقة الدافئة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق الإسماعيلي الفوز في 7 مباريات فقط من أصل 30 مباراة بينما تعادل في 12 مباراة وخسر 11 مباراة.

وسيواجه الإسماعيلي نظيره أسوان يوم 29 من الشهر الحالي في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الإسماعيلي وأسوان في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.