الإثيوبي غيرما يحطم الرقم العالمي في سباق 3000 متر

نجح العداء الإثيوبي لاميشا غيرما في تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 3000 م حواجز ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجل غيرما 7:52.11 دقائق في لقاء باريس الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وحطم غيرما صاحب الـ 22 عامًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم القطري سيف سعيد شاهين (7:53.63 د.) في لقاء بروكسل البلجيكي منذ عام 2004.

وانفرد الإثيوبي بصدارة السباق متجاوزًا الحواجز لينتهي به الأمر مستلقيًا على المضمار إثر تحطيمه للرقم القياسي، بعدما سبق له أن فاز بميداليتين فضيتين في مونديالي 2019 و2022 وفي أولمبياد 2021.

وعلق العداء الإثيوبي لاميشا غيرما على رقمه القياسي قائلًا: "أشعر بسعادة كبيرة، سعيد وفخور جدًا وشعرت أنني أركض بسرعة كبيرة خلال السباق، وأنا واثق للغاية، الرقم القياسي العالمي ليس مفاجأة، لقد خططت لتحطيمه هذه الأمسية في باريس، إنه نتيجة إصرار كامل".

وسجل العداء الإثيوبي لاميشا غيرما الرقم القياسي العالمي الثالث في أمسية رائعة في العاصمة الفرنسية بعد أن حطمت الكينية فايث كيبييغون الرقم القياسي في سباق 5000 م بعد أسبوع من تحطيمها للرقم العالمي في 1500 م في لقاء فلورنسا الإيطالي، في حين حسن النرويجي ياكوب إينغيبريغستن الرقم القياسي لسباق 2 ميل بأربع ثوان ونصف عن الرقم القياسي السابق، وسيطر غيرما على السباق الذي أنهاه بفارق 17 ثانية عن ريوجي ميورا صاحب المركز الثاني الذي سجل رقمًا قياسيًا يابانيًا جديدًا بلغ 8:09.91 دقائق، فيما حل الإسباني دانيال آرس في المركز الثالث بزمن 8:10.63 د.