كواليس هجوم القراصنة على سفينة تركية بعد تدخل القوات الخاصة الإيطالية

هاجم قراصنة يُرجح أن يكونوا مُهاجرين، سفينة تركية قبالة “سواحل نابولي”، مما استدعى تدخل فوري للقوات الخاصة الإيطالية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو للصحافة: "هُناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة، استخدموا أسلحة مثل الخناجر" لتهديد طاقمها".

تفاصيل الهجوم على السفينة التركية وتدخل القوات الخاصة الإيطالية:

وحسبما أكد مصدر حكومي لـ"فرانس برس"، فإن القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة، التي كانت في طريقها إلى فرنسا.

وقبالة نابولي، هدد عدد غير مُحدد من الأشخاص أفراد الطاقم واحتجزوهم في قمرة القيادة.

وبسبب ذلك "انحرفت السفينة بوضوح عن مسارها"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا).

وهاجمت القوات الخاصة المجوقلة في البحرية الإيطالية السفينة واعتقلت بعض المُهاجمين، لكن عمليات التفتيش على متنها تتواصل للعثور على شركاء لهم.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ولايته الرئاسية الجديدة لن تشهد فتح دفاتر وملفات الماضي كالتاجر إن أفلس، مُشيرًا إلى إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم والثلاثاء أول اجتماع لها.

ولفت الرئيس أردوغان في كلمته بعد أداء اليمين الدستورية في الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) لتركيا وتولى منصبه رسميًا، إلى أن هذه الحكومة التركية الجديدة "ستعمل على زخرفة قرن تركيا" (التحضير للسنوات الـ100 القادمة).

واعتبر أردوغان أن الأحزاب المُعارضة "لم تتبع أية سياسة جديدة ولا زالت تتبع السياسات القديمة، ودائمًا تضع الأعباء والمسؤوليات على المواطنين بفشلها.. وكنا دائمًا نمد الأيادي للمُعارضة إلا أن هذه الأيادي تبقى من دون مُصافحة ومن دون مُباركة من طرفهم لنا بالفوز".

ولفت أنه على المُعارضة أن تتصالح مع الإرادة الوطنية التي تجسدت بهذه الانتخابات.

وتابع أردوغان: "نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، وسنبدأ حملة نفير عام من أجل مد جسور الأخوة بين جميع أطياف شعبنا، انطلاقًا من التعاون والتضامن.. نحن موجودون في هذه الجغرافيا منذ 1000 عام، ونقول للمُعارضة تعالوا لنُغلق أجواء المُنافسة في عهد الانتخابات، لنتصالح ولبناء المئوية الجديدة القادمة لتركيا معًا، ولنشمر عن سواعدنا بما يليق بالقيم المعنوية لجميع أطياف شعبنا المكون من 85 مليون مواطن، بالتعاون والتضامن وجسور المحبة".