بانون: لاعبو الأهلي قادرون على التعامل مع أية ضغوط أمام الوداد‏

أكد بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، والمحترف حاليًّا بنادي قطر القطري، ثقته الكبيرة ‏في قدرات وخبرات لاعبي الأهلي خلال مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ‏تقام مساء الأحد المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، وقال إن الأهلي قادر على التعامل مع أية ضغوط لا سيما الضغط الجماهيري المنتظر في المباراة، متمنيًا أن يكون ‏التوفيق حليف الأهلي.‏

وأضاف بانون على هامش زياته لمران الأهلي اليوم في المغرب قائلًا: «مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال ‏صعبة على الفريقين، ولكن الأهلي يعلم جيدًا قدرات فريق الوداد، وكما هي عادة الأهلي من الصعب ‏أن يخسر بطولتين في موسمين متتاليين، وهو أمر غير مقبول لدى الجماهير التي طالما ‏طالبت اللاعبين بالتتويج بالمزيد من البطولات، ولكن في النهاية الفريق سيخوض مباراة في كرة ‏قدم».‏

وقال اللاعب المغربي إنه حرص على زيارة الأهلي خلال تواجده في المغرب واسترجاع ‏ذكرياته مع الفريق الذي قضى معه فترة لا تنسى.‏

وواصل بانون حديثه وقال: «خلال فترة تواجدي مع الأهلي كانت العلاقة بيني وبين الجميع مميزة للغاية، ‏وبعد رحيلي عن النادي ما زلت على تواصل دائم مع اللاعبين، وتدور بيننا أحاديث كثيرة ‏في فترات كثيرة، ولا سيما أثناء وجود الفريق في كأس العالم للأندية، ودائمًا ما أفتخر أنني ارتديت قميص النادي الأهلي».‏

وأوضح اللاعب المغربي أن تجربته مع الأهلي كانت مميزة للغاية، وأنه شرف له اللعب ‏لنادي القرن الذي حقق معه أحد أحلامه منذ الصغر وهو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ‏والذي تحقق بعد أول موسم له مع النادي.‏

وأشار بانون إلى أن أسرته ترتبط بذكريات جميلة خلال فترة وجوده مع الأهلي وفي مصر ‏بشكل عام، وأنه لشرف كبير أن يلعب ابنه مستقبلًا للنادي الأهلي.‏

وأكد اللاعب الدولي المغربي أن الأهلي منظومة احترافية كبيرة ويتميز بالاستقرار ‏والانضباط، ويمتلك دائمًا عقلية الفوز بالبطولات.‏

وشدد بانون على أن العلاقة بين الشعبين المصري والمغربي مميزة للغاية، وهو ما شاهده ‏الجميع من خلال تشجيع ودعم جموع المصريين للمنتخب المغربي أثناء مشاركته في كأس العالم التي أقيمت بقطر.‏

ووجه بدر بانون رسالة شكر إلى زملائه السابقين في الأهلي على الأيام الجميلة التي عاشها ‏معهم والبطولات التي توج بها مع الفريق، متمنيًا للجميع كل التوفيق.‏

كما وجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي كانت داعمة له خلال مسيرته مع الفريق، لافتًا ‏إلى أن هناك علاقة ود كبيرة بينه وبين جماهير الأهلي، وأنه يفتخر بلقب السلطان الذي سبق وأن أطلقته عليه جماهير الأهلي.‏