أسباب الإصابة بأمراض الرئة.. 5 عوامل تزيد من الخطر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض الانسداد الرئوي المزمن أحد أكثر أمراض الرئة انتشارًا، ويؤدي إلى وفاة ما يقرب من 3 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

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ومن أمراض الرئة الشائعة الأخرى "الربو والتهاب الشعب الهوائية وعدوى الرئة وسرطان الرئة"، بحسب ما نشر بموقع تايمز أوف إنديا.

وعادة ما تكون اضطرابات الرئة تقدمية بطبيعتها، وبمجرد حدوثها، يمكن أن تؤثر بشكل كبير فى نوعية حياة الفرد.

أبرز عوامل الإصابة:

التدخين:

يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وإن تناول التبغ يضعف وظائف الجهاز التنفسي.

التعرض للتلوث:

يمكن أن يتسبب تلوث الهواء، والتعرض للأبخرة القادمة من المصانع، والأماكن العامة غير الصحية، في مشاكل الرئة ومنها ضيق التنفس والسعال المزمن وصعوبة البلع.

التعرض للمواد الكيميائية والسموم:

قد يتعرض بعض الأشخاص الذين يعملون في وحدات التصنيع لمواد كيميائية ضارة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

التهابات الجهاز التنفسي:

مع التغيرات الموسمية وتلوث الهواء، من الشائع رؤية التهابات الجهاز التنفسي لدى البشر، وإذا استمرت هذه العدوى في التكرار، فقد يكون لها تأثير طويل المدى على صحة رئة الشخص.

عوامل نمط الحياة:

يمكن لسوء التغذية ونمط الحياة المستقرة أن يضعف الجسم كله، بما في ذلك الرئتين، ويمكن أن يجعلهما أكثر عرضة للاضطرابات والالتهابات.