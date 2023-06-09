"الدستورية" تفصل فى عقوبة التهرب الضريبى غدًا

تنطق المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، بحكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 43 والفقرة 10 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

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وأقيمت الدعوى رقم 74 لسنة 18 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 43 والفقرة 10 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

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وتنص المادة 43 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.

فى سياق آخر، أخمدت إدارة الحماية المدنية بمديرية بني سويف ، حريق شب داخل منزلين، اليوم الجمعة، في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة شخصين جرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

تفاصيل حريق داخل منزلين في بني سويف

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف ، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزلين مجاورين، في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وخلف الحادث؛ عن إصابة شخصين هما" حنا سعيد بدير 45 عامًا، مصابًا بحالة إغماء، أحمد محمد حسن 49 عامًا"، مصابًا باختناق، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما