السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الرئيس السيسي أعاد مصر إلى دورها الإقليمي والدولي .. فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن  كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، تحدد سياسة مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

 ولفت إلى أن مصر عادت إلى ممارسة دورها الحقيقي على جميع المستويات والذي غابت عنه لما يقرب من 30عاما منذ حادث أديس أبابا، منوهًا إلى أن الشريان الإفريقي أحد أهم بوابات الأمن القومي المصري.

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الحفاظ على الأمن القومي


وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدير دفة الوطن ويحافظ على الأمن القومي بجدارة في ظل الوضع المشتعل في المنطقة والعالم كله، موضحا أن الأزمة الليبية لن تحل إلا عبر حوار وطني حقيقي ومصالحة وطنية.

ونوه أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أن الوضع في السودان مشتعل للغاية وهو يمثل امتداد طبيعي للأمن المصري من الجنوب، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل قصارى جهده لحل الأزمة من خلال الحوار الوطني، موضحًا أن الحروب لن تنهي الأزمات ولن تحل الأزمات إلا عبر المفاوضات.

 

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