بدر بانون يزور مران الأهلي في المغرب

حرص بدر بانون، اللاعب السابق في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على زيارة مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

وتواجد بدر بانون في المران الأول للفريق بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم بانون الدعم والمساندة للاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس.

الأهلي والوداد

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي