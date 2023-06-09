ضبط شاب طعن صديقه بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، شاب قتل صديقه طعنا بسلاح ابيض بالسكين، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات فى مدينة نصر بالقاهرة .

إنهاء حياة شاب فى مدينة نصر

وكانت البداية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في واقعة اخري ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف لغز العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره بها طعنات ملقاة في الشارع، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله بسبب خلافات بينهما، وأنه قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، وإلقاء جثته من الطابق الثامن، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة في الشارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و تبين من الفحص ؛ العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره، إثر إصابته بعدة طعنات وكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة ، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مجل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، وأنه قام بالتعدى عليه وطعنه بسلاح أبيض وإلقاء جثته من الطابق الثامن.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق