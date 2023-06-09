أُذن صينية على حدود أمريكا.. حقيقة قاعدة بكين للتجسس (فيديو)

خرجت عدد من الأخبار والتقارير بشأن إنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية، وهو الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الصينية.

قاعدة بكين للتجسس في كوبا

ووجهت “الصين” تحذيرات قوية للولايات المتحدة الأمريكية، من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية" ردًا على التقارير بشأن إنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية.

وكشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة للأخبار التي تم نقلها خلال الساعات الأخيرة، والتي أوضحت أن ما يحدث هو أسلوب أمريكي معروف، وهو نشر الشائعات والافتراءات.

وأوضحت الخارجية الصينية، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في نفسها، وتوقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنها ردت على الاتهامات الأخيرة لـ "بكين"، والتي تتعلق ببناء قاعدة تجسس في الجزيرة الكاريبية، أن بلادها ليست على علم بهذا الأمر.

إنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا:

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، أن بكين وهافانا أبرمتا اتفاقًا سريًا لإنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية.

من ناحية أخرى، نفت الصين وجود "مراكز شرطة سرية" لها في المملكة المتحدة، فيما أكدت الحكومة البريطانية التي أمرت بإغلاق هذه المكاتب المُفترضة المُتهمة بترويع لاجئين اقتصاديين ومُعارضين سياسيين.

وأصدرت منظمة "سايف غارد ديفندرز" للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أسسها ناشط سويدي كان مسجونًا في الصين، تقريرًا في سبتمبر أفاد أن هناك عشرات من "مراكز الشرطة" الصينية حول العالم.

وعرضت "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول "محطة تجسس في كوبا.. أُذن صينية على جدران أمريكا".

وعلق مسؤولون أمريكيون، على الأخبار بخصوص بناء قاعدة تجسس صينية في كوبا، مشددًا على أن مثل هذه المنشأة ستسمح لبكين بجمع بيانات الاتصالات الإلكترونية من جنوب شرق الولايات المتحدة، التي يوجد فيها الكثير من القواعد العسكرية الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة، وصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.