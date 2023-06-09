رفع الجزء السفلي لثوب الكعبة حفاظًا عليه من العبث

استعداد لموسم الحج ينتظر المسلمون بعد قليل حدثًا مهمًا يخص الكعبة المشرفة، وهو ‏رفع الجزء السفلي لثوب الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار جريًا على العادة السنوية.

رفع الجزء السفلي لثوب الكعبة المشرفة

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يأتي ذلك - بحسب الصفحة الرسمية لأرشيف الحرمين على تويتر - في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام 1444 هجرية.

الكعبة المشرفة

ويأتي رفع كسوة الكعبة من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، وذلك كي لا يقوم بعض الحجاج والمعتمرين بتمزيقه للحصول على قطع صغيرة طلبًا للبركة والذكرى.

ومنذ أيام قليلة اجتمعت شؤون المسجد الحرام لمتابعة خطة مهمة رفع كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام ١٤٤٤هـ، ومراحل إنتاج كسوة الكعبة المشرفة، وتطوير بعض الأعمال الجارية بالمجمع وآليات تطويرها.