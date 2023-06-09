عمرو السولية: تعودنا على المواجهات الصعبة.. هدفنا لقب أفريقيا

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن الفريق في حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة فريق الوداد، في المبارة التي تقام يوم الأحد القادم في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف السولية: «اعتدنا على المواجهات الصعبة خلال السنوات الماضية، والجميع جاهز من أجل تقديم كل ما لديه لتحقيق الفوز في المباراة وحصد اللقب».

وواصل: «نعلم أن فريق الوداد سيقدم أقصى ما لديه، خاصة أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعددنا جيدًا لهذه المواجهة، عقب نهاية مباراة الذهاب في القاهرة».

وأوضح السولية أن كرة القدم بها كل شيء، وأن اللاعبين اعتادوا اللعب من أجل تحقيق البطولة في هذه الظروف، والفريق يعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه المهمة.

وتابع: «جميع اللاعبين يعرفون جيدًا قيمة فريق الوداد، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الأحد».

الأهلي والوداد

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي