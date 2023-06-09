محمد شريف: الأهلي يلعب دائمًا على التتويج بالبطولات

أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الأهلي لمواجهة الوداد الرياضي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال المباراة التي تجمعهما غدًا الأحد بملعب محمد الخامس.

وقال محمد شريف: «فريق الأهلي يلعب دائمًا على التتويج بالبطولات، ونحن ندخل لقاء الأحد من أجل الفوز والابتعاد بصدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب في القارة الإفريقية».

وتابع محمد شريف: «أنهينا الشوط الأول في مصر بالفوز بهدفين مقابل هدف، والآن ندخل شوط المباراة الثاني من أجل الانتصار وإسعاد جماهيرنا بالبطولة».

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

الأهلي والوداد

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي