مصر ضمن 10 دول خفضت نسب وفيات الأمهات عند الولادة

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن "الصحة العالمية" تبارك لمصر أنها ضمن 10 دول خفضت نسب وفيات الأمهات عند الولادة، مشددة على أنه ولابد من الاستثمار في الأبحاث في صحة المرأة، منوهة بأنه سيتم تطبيق التجربة المصرية فى الدول الإفريقية.

ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر تحضر مؤتمر "صحة إفريقيا":

تابعت خلال مؤتمر صحة إفريقيا، وفى جلسة خاصة عن المبادرات الرئاسية: "مصر نموذج للاستثمار فى البحث العلمى.. ونهنئ القائمين على مؤتمر صحة إفريقيا لأنه كان هناك زخم علمى وكان هناك حضور قوى من الجهات والمؤسسات الإفريقية".

أوضحت أنه وخلال مؤتمر صحة إفريقيا وجلساته المختلفة، تم تبادل الخبرات ما بين جميع الجهات المختلفة، وحضره قوى من الجهات والمؤسسات الإفريقية، مشددًا على أن المنظمة شاركت فى جلسة مكافحة "فيروس سى" وكيف يتم نقل التجربة المصرية للدول الإفريقية.

أشارت إلى أنها شهدت إحدى الجلسات والتي تتطرق إلى عملية توطين صناعة اللقاحات فى مصر، وتم المشاركة بورقة فى تغير المناخ، وإنشاء مؤسسات صحية خضراء، مضيفة: "شاركنا فى جلسة بهيئة الاعتماد والرقابة لتحسين الصحة والنظم الصحية".

نوهت أن مبادرة القضاء على "فيروس سى" هى مبادرة كانت منظمة وقوية أبهرت العالم، مؤكدة أن هناك مبادرات منبثقة من مبادرة "100 مليون صحة"، ومن بينها مبادرات صحة المرأة والكشف المبكر للثدى وسرطانات عنق الرحم والصحة النفسية ومكافحة التبغ.

اختتم حديثها: "الدول الإفريقية كانت منبهرة بالدور الذى قامت به مصر فى تحسين صحة المواطن من خلال المبادرات الرئاسية ومبادرة حياة كريمة".

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الدولة المصرية على تقديم رعاية صحية شاملة للمواطن المصري، للمضي قدمًا نحو التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها أفكار وخطط متطورة قادرة على الارتقاء بنظامها الصحي.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال حضور جلسة بعنوان "القضاء على التهاب الكبد"، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، بحضور البروفيسور هارفي ألتر عالم الفيروسات والحاصل على جائزة "نوبل" في علم وظائف الأعضاء، والدكتورة حليمة داوود نائب وزير صحة دولة مالاوي، والدكتور أنتوني نسيا أساري مستشار رئيس غانا للشئون الصحية، وجارلي رود ممثل صندوق مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعددٌ من المعنيين في مختلف الجهات المحلية والدولية.