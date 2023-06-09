حسين الشحات: لانعاني من ضغوط وهدفنا العودة باللقب

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية الفريق لمباراة الوداد ‏المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب الدور النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأضاف الشحات في تصريحات إعلامية له اليوم: «مباراة الإياب صعبة على الفريقين، بالنسبة ‏لنا كلاعبين لا نعاني من أي ضغوط، بل على العكس نحاول أن نبني على ما بدأناه في مباراة ‏الذهاب بالقاهرة، بعد تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف».

وواصل لاعب الأهلي حديثه: «الحضور الجماهيري في مدرجات مركب محمد الخامس لن تشكل ‏عامل ضغط على الأهلي بل على العكس ستكون دافعًا قويًّا للفريق، وفريق الوداد هو الذي ‏سيتعرض لضغوط كبيرة خلال المباراة، لا سيما أنه يحتاج إلى التسجيل».‏

وتطرق الشحات للحديث عن تعليمات مارسيل كولر، المدير الفني للاعبين، قائلًا: «كولر ‏تحدث معنا كثيرًا، وأكد لنا أن الفريق حقق الفوز في القاهرة، ويجب على الجميع أن يرفع يرأسه ‏ويعمل بكل قوة في مباراة العودة، لإكمال ما بدأناه في مباراة القاهرة وحصد اللقب الإفريقي».

واختتم حسين الشحات تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين لمباراة الإياب، في ‏نهائي دوري الأبطال وقدرتهم على حصد اللقب من المغرب، وإسعاد الجماهير.‏



الأهلي والوداد

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي