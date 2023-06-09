وزير الخارجية الأمريكي فى الصين خلال أيام

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، “أنتوني بلينكن”، إلى دولة الصين الواقعة “في شرق آسيا” خلال شهر يونيو الجاري، في حين تدفع إدارة الرئيس جو بايدن من أجل تحسين العلاقات التي تدهورت بشدة مع بكين.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة، قال مسؤولون أمريكيون إن بلينكن من المُتوقع أن يزور بكين في 18 يونيو، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين، ومن بينهم نظيره تشين غانج وربما الرئيس الصيني شي جين بينج.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخارجية الأمريكية وكذلك الصينية لم تُؤكدا الزيارة بعد.

واقعة منطاد الاستطلاع الصيني:

كانت الزيارة، التي تم الاتفاق عليها بين شي وبايدن العام الماضي في اجتماع عقد ببالي، مُخططًا لها في البداية في فبراير الماضي، لكنها أجلت بعد واقعة منطاد الاستطلاع الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة، وأصرت بكين على أنه كان مُجرد منطاد لرصد الطقس انحرف عن مساره.

مُنذ ذاك الحين، جرت اتصالات بين الولايات المتحدة والصين، لكنها كانت نادرة مع تصاعد التوترات بشأن تحرك بكين في بحر الصين الجنوبي، والإجراءات تجاه تايوان والحرب في أوكرانيا.

في الأسبوع الماضي، رفض وزير الدفاع الصيني طلبا من نظيره الأمريكي لويد أوستن، لعقد اجتماع على هامش منتدى أمني عقد في سنغافورة.

لكن وزير التجارة الصيني زار الولايات المتحدة الشهر الماضي، كما التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، في فيينا، مطلع مايو المنصرم.

قال البيت الأبيض حينها إن الاجتماع "يأتي في إطار الجهود الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وإدارة المُنافسة بشكل مسؤول. وقد اتفق الجانبان على الحفاظ على قناة الاتصال الإستراتيجية المُهمة هذه لتعزيز تلك الأهداف".

توجه كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك، إلى الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورافقه مسؤول بارز في مجلس الأمن القومي.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، أنه سيحصل على "التمويل اللازم" لدعم أوكرانيا ضد روسيا "طالما تطلب الأمر".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رد بايدن على صحفي سأله ما اذا كان يحظى بتأييد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على هذا التمويل، بالقول: "أنا واثق بأننا سنحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".