سقوط مسن من أعلى عقار بالمقطم

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، تحرياتها المكثفة، لكشف غموض وملابسات سقوط شخص في العقد السادس من عمره، من أعلى عقار سكني في ظروف غامضة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة .

سقوط مسن ستيني من أعلى عقار بالمقطم

كانت البداية بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شخص سقط من أعلى عقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

و تبين من الفحص ؛ العثور على جثة شخص في العقد السادس من عمره، إثر إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط مدير شركة لخدمات الدفع إلكتروني بالدقي

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، مدير شركة لخدمات الدفع إلكتروني هارب من تنفيذ 13 حكما قضائيا، بإجمالي عقوبات بلغت 9 سنوات حبس فى منطقة الدقي.

كانت البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بتمكن رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من ضبط "أ.ع" 40 سنة مدير شركة لخدمات الدفع إلكتروني"، مطلوب التنفيذ عليه في 13 حكم حبس في قضايا نصب، وحماية مستهلك بإجمالي حبس 9 سنوات.

وبمواجهه المتهم ، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

صاحب شركة لصناعة الورق

وفى واقعة مشابهة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة لصناعة الورق هارب من تنفيذ 116 حكم قضائى بإجمالى عقوبات بلغت 125 سنة حبس فى مدينة السلام.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة، مطلوب التنفيذ عليه فى (116 حكم حبس فى قضايا "تبديد - شيكات") بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 125 سنة و11 شهرا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق