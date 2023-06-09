الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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اقرأ غدًا بالوفد.. "موزمبيق" القمة الثالثة للسيسي خلال 48 ساعة

غدا بجريدة الوفد
غدا بجريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت،  الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "موزمبيق" القمة الثالثة للسيسي خلال 48 ساعة. 

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الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الموزمبيقية في آخر محطات جولته الأفريقية

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السيسي: مستعدون لإرسال علماء من الأزهر إلى موزمبيق لتدريب الأئمة

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر تواجه تحديات إفريقيا لتحقيق التكامل بين دول القارة السمراء.

مصر ترحب بجهود لجنة "6+6" المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين.

مصر تسدد التزاماتها المالية لموردي الأقماح.

انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء مايو 2024.

"مدبولي": نسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحد من معاناتهم.

مصر من أفضل 7 دول عربية في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي.

الليلة.. "السيتي" يواجه "الإنتر" في نهائي أبطال أوروبا.

حاخام: لا حق لليهود في فلسطين 

إسرائيل تشعل الجبهة الجنوبية مع لبنان وتطلق قنابل الغاز على سكان القرى الحدودية 

إجلاء مئات الأطفال من دار رعاية بعد مصرع العشرات في السودان هدنة جديدة لمدة 24 ساعة.. والخرطوم تعلن "فولكر" شخصًا غير مرغوب فيه.

الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد غدا

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