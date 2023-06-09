أزمة الزيادة السكانية.. مولود كل 14 ثانية

تعاني مصر من الزيادة السكانية منذ سنوات، رغم محاولات الدولة للحد منها بإطلاق المبادرات المجتمعية لتقليل معدل المواليد، والذي بات أعلى من المعدل العالمي وتخطى كثير من دول العالم، وارتفع في بعض المحافظات مقارنة بالأخرى.

أزمة الزيادة السكانية في مصر

‏ومن جانبه، علق الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإسكان والتنمية الأسرة، على الزيادة السكانية، مشددًا على أن يوم 1‏/6‏/2023 عدد سكان مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة، منوهًا بأن هذا حسبما جاء به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الزيادة السكانية

وأوضح أن هناك ساعة مكتوب فيها عدد السكان وهذه الساعة تقوم بحساب عدد المواليد مطروح منه عدد الوفيات، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الأولى عربيا في عدد السكان والثالثة إفريقيا والرابعة عشر عالميا ويولد في اليوم الواحد حوالي 5982 مولود كل يوم.

وتابع مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإسكان والتنمية الأسرة، : "مولود كل 14 ثانية"، وجاء ذلك خلال لقائه عبر فضائية "الحياة".

وأشار إلى أنه العام الأخير تم إنجاب 2 مليون 183 الف مولود، موضحًا أن هذا العدد كبير جدًا ويمثل ضغط على الموارد، مؤكدًا أنه ومن المعروف أن السكان عنصر من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط أن الزيادة لا تتجاوز قدرة الدولة على توفير الخدمات بطريقة مناسبة، ولا تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.

الزيادة السكانية

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تستقبل أكثر من 6 آلاف حالة ولادة يوميًا، بمعدل 4 مواليد في الدقيقة، وقال مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: "عددنا وصل أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وسبعين ألفًا و333 نسمة، ومن الممكن أن يصل العدد إلى 105 ملايين نسمة في بداية يونيو المقبل".

وأكد رئيس الجهاز المركزي، أن الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى الترتيب الـ 15 على مستوى العالم في معدلات الإنجاب، مشيرًا إلى أن هناك 14 محافظة هي الأعلى في معدلات الإنجاب، على رأسها محافظة مطروح، لافتًا إلى أن هناك 9 محافظات الأقل إنجابًا منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء.