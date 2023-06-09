الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فتاة مُحجبة كفيفة تبهر حكام برنامج America's Got Talent .. فيديو

الشابة بوتري أرياني
الشابة بوتري أرياني

سحرت شابة إندونيسية كفيفة، حكام وجمهور برنامج "America's  Got Talent" ، بعدما غنت بشكل احترافي وإحساس كبير على المسرح، وفازت على "الباز الذهبي".

غنت الشابة بوتري أرياني البالغة 17 عاماً، في البداية واحدة من أغانيها الخاصة، وطلب منها مقدم البرامج الشهير وأحد حكام البرنامج سايمون كويل غناء واحدة أخرى.

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كما غنت الشابة المحجبة أرياني، أغنية للمطرب الشهير ألتون جون "آسف تبدو وكأنها الكلمة الأصعب"، وكان أداؤها مثيراً لحماس الجمهور الذي تأثر بعضهم وبكى بعد انتهائها.

 

ضغط كويل على "الباز الذهبي" بعدما أعجب ببراعة الشابة، وهو الباز الذي يترشح بموجبه المتنافسون إلى العروض الحية، وسط ترحيب حار من الجمهور، الذي صفق كثيراً للموهبة الشابة.

ووصف كويل صوت أرياني بالمتميز، بينما قال الحكم الآخر في البرنامج هاوي مانديل إن "الكثير من الناس لا يؤمنون بالملائكة، وأعتقد أن واحدا منهم هبط للتو على مسرحنا.. أنت نجمة".

وكانت أبلغت أرياني الحكام قبل أدائها المبهر أن حلمها يتمثل ببدء مسيرتها الغنائية الخاصة، وتأمل أن تصبح يوماً ما مغنية حائزة على جائزة غرامي مثل ويتني هيوستن.

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