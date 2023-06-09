الجمعة 09/يونيو/2023 - 08:26 م 6/9/2023 8:26:59 PM

الواقع والدراسات والأبحاث والعيادات والمستشفيات وكل من له علاقة بالصحة أكد أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية من الرجل .. ومن أشهر وأكثر الأمراض النفسية التى تعانى منها الفتيات والسيدات مقارنة بالرجال مرض الاكتئاب حيث يوجد 76 مليون امرأة على مستوى العالم بسن البلوغ تعانى من نوبة اكتئاب كبيرة كل عام؛

حسب ما أعلنته وزارة الصحة السكان فى منشور لها،

ويرجع ذلك لسببين: الأول عضوى، والثانى اجتماعى.. السبب الأول يرافق المرأة منذ نعومة أظافرها نتيجة تغيير الهرمونات ومرورها بمراحل عديدة منها الاضطرابات المزاجية قبل الدورة الشهرية و اكتئاب ما بعد الولادة» يصيب بعضهن» ثم سن اليأس ابتداءً من عمر 40 إلى 50, وانتهاء باكتئاب مرحلة الشيخوخة..

أما السبب الثانى «الاجتماعي» فهو لا يعد ولا يحصى..

فنجد الاكتئاب ملازما لكلا من : المرأة المعيلة الفقيرة التى تحفر فى الصخر من اجل قوت أسرتها.. المطلقة التى تكوى بنار انتظار الحصول على نفقة أوحكم محكمة يثلج صدرها بعد طلوع الروح.. الزوجة التى تعيش فى كنف زوج بخيل فى المشاعر والكلام, دائم الشجار والخلافات وعليها أن تتحمل من أجل أبنائها رافعة شعار «خلى المركب تمشى» و«ضل راجل ولا ضل حيطة».. المرأة العاملة وضغوط العمل وصاحب العمل من سوء معاملتها وإهدار حقوقها وضعف راتبها..

وغيرها من الضغوط النفسية والعصبية التى تعانى منها حواء علي طول الحياة..

حتى عندما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان فى 16 مارس 2022، كانت أكثر الفئات المستخدمة للمنصة من النساء حيث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور.

< ووفقا لآخر مسح قومى للصحة النفسية قامت به وزارة الصحة، وجد أن 24.7 بالمئة من المصريين يعانون من أعراض نفسية، و7% لديهم اضطرابات نفسية.

< وعندما تم إجراء المسح على عينة عشوائية لنحو 22 ألف أسرة مصرية موزعين على جميع محافظات الجمهورية، بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

< حسب بيانات المسح الجغرافى اكتشفوا أن أكثر الاضطرابات النفسية انتشارًا كانت «اضطرابات الاكتئاب» بنسبة بلغت 43.7 بالمئة، عزيزتى حواء إذا كان الاكتئاب هو العدو اللدود لكي فعليك التخلص منه والابتعاد عنه باتباع نصائح سهلة وبسيطة تطمئن قلبك وعقلك وتساعدك علي مواصلة الحياة بشكل أفضل.

. أولا اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار والتسبيح والذكر، فهو أقرب طريق لفك الكرب وإزالة الهم.

ثانياً: الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره «وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

بجانب النصائح التى أجمع عليها خبراء الصحة النفسية منها ممارسة الرياضة، وعدم جلد ذاتك بألا تثقلى عليها بزيادة التفكير والخوف من المستقبل، ولا تكتمى ما فى صدرك اختارى احب الناس الى قلبك وفضفضى معه..

اهتمى بنفسك وخصصى لها وقتاً لإسعادها واعلمى أن الحياة ابسط مما تتخيلين.. ومهما طال الحزن فإنه زائل وتذكرى قول الله تعالى» فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا» صدق الله العظيم.

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