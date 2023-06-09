تحذيرات صينية قوية لأمريكا من التدخل في شؤون كوبا الداخلية

وجهت “الصين” تحذيرات قوية للولايات المتحدة الأمريكية، من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية" ردًا على التقارير بشأن إنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة، وصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانج ونبين، ردًا على أسئلة الصحفيين أنه "لا علم لديه بالأمر" قبل أن ينتقد سياسة الولايات المتحدة حِيال كوبا.

وأكد: "كما نعرف جميعًا، بعد نشر الشائعات والافتراءات أن هناك تكتيكًا شائعًا تتبعه الولايات المتحدة التي تملك براءة اختراع في التدخل بشكل مُتعمد في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

وأضاف: "على الولايات المتحدة التأمل في نفسها ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت شعار الحرية والديمقراطية وإلغاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا فورًا ".

كما أكد نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، دحض بلاده للمعلومات التي تحدثت عن وجود اتفاق مع الصين لإنشاء قاعدة عسكرية صينية للتجسس على الولايات المتحدة.

إنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا:

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، أن بكين وهافانا أبرمتا اتفاقًا سريًا لإنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية.

من ناحية أخرى، نفت الصين وجود "مراكز شرطة سرية" لها في المملكة المتحدة، فيما أكدت الحكومة البريطانية التي أمرت بإغلاق هذه المكاتب المُفترضة المُتهمة بترويع لاجئين اقتصاديين ومُعارضين سياسيين.

وأصدرت منظمة "سايف غارد ديفندرز" للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أسسها ناشط سويدي كان مسجونًا في الصين، تقريرًا في سبتمبر أفاد أن هناك عشرات من "مراكز الشرطة" الصينية حول العالم.

ووفقًا للمنظمة غير الحكومية التي مقرها في إسبانيا، فإن بعض هذه المكاتب تتعاون مع الشرطة الصينية لتنفيذ "عمليات للحفاظ على النظام على أرض أجنبية" ومُضايقة مُغتربين صينيين.

وقال وزير الأمن البريطاني، توم توغنهات، في بيان أرسل إلى البرلمان وصدر يوم أمس الثلاثاء، إن وزارته "أخطرت السفارة الصينية بأن أي عمل يتعلق بمراكز شرطة في المملكة المتحدة غير مقبول ويجب ألا تكون نشطة تحت أي ظرف".