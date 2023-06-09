نجل معمر القذافي يواجه خطر الموت في سجون لبنان .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنّ المجلس الرئاسي الليبي كلّف بتشكيل لجنة متابعة أوضاع نجل معمر القذافي، هانيبال القذافي، في محبسه بلبنان.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أنه تم تكليف محاميا للدفاع عن نجل الشهيد معمر القذافي أمام القضاء اللبناني، تزامنا مع إضرابه عن الطعام في أحد سجون لبنان.

خطف موسى الصدر

وأشار الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، إلى أن نجل القذافي اتهم بخطف موسى الصدر، رجل الدين الشيعي، متسائلا: “ما هي الأدلة لدى لبنان لكي تحتجز نجل الشهيد معمر القذافي؟”.

وأكد بكري أن لبنان بلد حرية واحترام الآخرين، وغير مقبول أن تتعامل السلطات مع نجل معمر القذافي بتلك الطريقة غير العادلة –على حد وصفه-، مطالبا المنظمات الدولية بإخراج نفسها من السياسة قليلا، والنظر لقضية هانيبال القذافي وحمايته حماية قانونية والإفراج عنه بالتهمة التي لم تحدث.

إضراب عن الطعام

ودخل هانيبال القذافي منذ أيام في إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار القضاء اللبناني باحتجازه منذ 8 سنوات وتنديداً بسوء معاملته، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة لمتابعة قضية وملف نجل العقيد الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، المعتقل في لبنان.

وتم تكليف وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي برئاسة اللجنة، والتواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية لهانيبال القذافي، ومتابعة أوضاعه الصحية، وظروف إقامته داخل السجن، والتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام القضاء اللبناني بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي وفق قرار المجلس الرئاسي الذي نشر الخميس.

تدهور صحته

وأمر المجلس بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكم عادلة.

جاء هذا التحرك بعد أنباء عن تدهور صحة هانيبال القذافي، بعد أيام من إعلان دخوله في إضراب عن الطعام بمقر احتجازه، احتجاجاً على ما يعتبره "توقيفاً تعسفياً وسياسياً" وتنديداً بـ"المماطلة في حسم قضيته ولتعرضه للظلم"، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي الشهير موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.

لكن نجل القذافي يتمسك ببراءته من القضية، ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخل من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلفة بقضية الصدر.