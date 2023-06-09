قطع مياه الشرب عن مناطق عدة بالفيوم لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر عنها، انه نظرا لتنفيذ أعمال تغيير محبس تالف قطر 300 مم بمنطقة التفتيش على كوبرى رفعت عزمى بمدينة الفيوم.

ويستلزم ذلك قطع المياه لمدة 4 ساعات بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو وحتى الساعة الثالثة من صباح غدا السبت الموافق 10 يونيو.

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم الشركة أن انقطاع مياه الشرب سوف يشمل عددا من القرى والعزب والمناطق المتأثرة ومنها مدينة الفيوم بعددا من الشوارع بنطاق مدينة الفيوم والمناطق المتأثرة هي منطقة النويرى، وكفر القرعة، وجزء من منطقة التفتيش، مع حدوث ضعف الضغوط بخطوط مياه الشرب بمنطقة دار الرماد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة، أنه تم إبلاغ رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمراكز المتأثرة بانقطاع المياه، للتنبيه على كافة المؤسسات الحكومية والمواطنين بموعد قطع المياه، وكذلك تم النشر على الموقع الرسمى للشرك وصفحات التواصل الاجتماعي.

مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بالدفع بسيارات مياه الشرب النقية المتنقلة خلال فترات قطع المياه إلى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لتمكنهم من تدبير احتياجاتهم من المياه حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.



وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأضاف أنه سوف يتم الدفع بكافة فرق الصيانة للعمل على الإنتهاء من أعمال صيانة الخط في الوقت المعلن عنه لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق المتأثرة.

متابعة نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقرى الفيوم

وفي سياق آخر تابع رئيس مياه الفيوم عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “، مؤكدا أن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتى على رأس الأولويات فى المرحلة الحالية وتحظى باهتمام القيادة السياسية نظرا لكونها تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بالريف، وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى .

وأوضح ”النجار” أنه جارى متابعة الموقف التنفيذي لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزى اطسا ويوسف الصديق حيث تم إستعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز إطسا وخزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق والتى تجاوزت نسب الأعمال بهما ٨٥ ٪ للأعمال المدنية والكهروميكانيكية .

مشيرًا الى حرص الشركة على تنفيذ المشروعات طبقا للمواصفات القياسية والعمل على تذليل كافة المعوقات لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ مع مراعاة مطابقة المعايير الفنية لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال التنفيذية الجارية فى المواعيد المحددة وفقا للجداول الزمنيه المقررة.

جاء ذلك خلال إجتماع عقد اليوم بمقر الشركة برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار وبحضور المهندس محمد عطيه استشارى الشركة القابضة لمشروعات حياة كريمة، والمهندس مجدى صبحى وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بالشركة والمهندسة عفاف محمد فكرى مدير عام المشروعات ومقاولى الأعمال، ومهندسى الاستشاري بمواقع الأعمال المختلفة.