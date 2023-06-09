الجمعة 09 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وفاة جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد وعكة صحية

جورج إسحاق
جورج إسحاق

رحل جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، منذ قليل، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

 قال عبد المنعم إمام، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قديس العمل الوطنى جورج إسحق.. في ذمة الله".

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 نقل جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى أحد المستشفيات، بعدما سقط أثناء صعوده الدرج داخل منزله بمنطقة مصر الجديدة، وأصيب بكسر في الذراع، وجرح سطحي في الرأس وتم حجزه داخل المستشفى.

جورج إسحاق هو أحد الشخصيات السياسية البارزة، والمعروفة منذ سنوات، وعرف بنشاطه الحقوقي، وهو عضو بالجمعية الوطنية للتغيير، التي نادت بـ7 مطالب قبل يناير 2011 من أجل التغيير، وكان من بينها، إنهاء حالة الطوارئ، مراقبة القضاء على الانتخابات، إشراف منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية، وغيرها.

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