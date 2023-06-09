حادث سيارة يتسبب في إصابة 4 أشخاص بكفر الشيخ

تعرض 4 مصابين من أسرة واحدة للإصابة، في حادث سيارة بقرية محلة موسى، بمحافظة كفر الشيخ وجرى تقديم الإسعافات الطبية الأولية اللازمة لهم، في مستشفى كفر الشيخ العام وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث في قرية محلة موسى، ووجود مصابين، وجرى على الفور نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

المصابين في حادث كفر الشيخ

وتبين أن المصابين هم" نادية .ن .م 53 سنة، ومحمد.س.ح 9 سنوات، آلاء. س. ح، و س.ح 24 سنة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة.

حريق شب داخل منزلين ببني سويف

كما سيطرت إدارة الحماية المدنية بمديرية بني سويف ، علي حريق شب داخل منزلين، اليوم الجمعة، في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة شخصين جرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

اندلاع حريق داخل منزلين في بني سويف

و بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف ، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزلين مجاورين، في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

المصابين في حريق بني سويف

وأسفر الحادث ؛ عن إصابة شخصين هما" حنا سعيد بدير 45 عامًا، مصابًا بحالة إغماء، أحمد محمد حسن 49 عامًا"، مصابًا باختناق، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.