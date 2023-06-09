الجمعة 09 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين غدا

وزير العدل
وزير العدل

يشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة وكبار رجال القضاء، غدًا السبت مراسم حلف اليمين القانوني لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم رسميًا، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات، بمبنى الوزارة. 

 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارين جمهوريين برقمي 207 و208 لسنة 2023، بتعيين 485 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من دفعتي 2017 و2018.

 جاء قرار رئيس الجمهورية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعـدل والـصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 26 / 12 / 2022؛ وبناء على ما عرضه وزير العـدل.

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